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Не рискуй своим здоровьем! Вот как правильно падать на лыжах и сноуборде

0:58
Спорт

Катание на лыжах и сноуборде приносит радость, но важно соблюдать меры безопасности. Инструктор по сноуборду Мария Белых поделилась советами, как минимизировать риски травм.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

Разминка - обязательный этап перед катанием. Несколько минут активных движений помогут подготовить тело к нагрузке.

"Можно включить музыку и немного потанцевать", — советует Белых.

Контроль скорости также важный момент. Если вы не уверены в своих силах — не разгоняйтесь. Сгибайте колени и заранее планируйте остановку, пишет URA.RU.

Как правильно падать

При падении важно минимизировать травмы. Эксперт советует падать на предплечье, выставив руку в кулак.

"Вытягиваемся в сторону падения, чтобы удар пришёлся на большую площадь. При этом подбородок прижимаем к груди, чтобы шея не расслаблялась, особенно при падении назад", — объяснила она.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow — снег и англ. board — доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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