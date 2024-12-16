Катание на лыжах и сноуборде приносит радость, но важно соблюдать меры безопасности. Инструктор по сноуборду Мария Белых поделилась советами, как минимизировать риски травм.
Разминка - обязательный этап перед катанием. Несколько минут активных движений помогут подготовить тело к нагрузке.
"Можно включить музыку и немного потанцевать", — советует Белых.
Контроль скорости также важный момент. Если вы не уверены в своих силах — не разгоняйтесь. Сгибайте колени и заранее планируйте остановку, пишет URA.RU.
При падении важно минимизировать травмы. Эксперт советует падать на предплечье, выставив руку в кулак.
"Вытягиваемся в сторону падения, чтобы удар пришёлся на большую площадь. При этом подбородок прижимаем к груди, чтобы шея не расслаблялась, особенно при падении назад", — объяснила она.
Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.
Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow — снег и англ. board — доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.