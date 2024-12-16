Каковы плюсы и минусы онлайн-тренировок? Рассказывает фитнес-эксперт Аверьянов

Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов озвучил плюсы и минусы онлайн-тренировок, как сообщает издание "Чемпионат".
По мнению тренера, такие занятия не подходят для начинающих.
"Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, поскольку тренирующийся с ходу сможет понять, какой требуется инвентарь, а также основные принципы его безопасного использования", — отметил он.
К положительным аспектам онлайн-тренировок Аверьянов отнёс гибкость в расписании и отсутствие привязки к конкретному фитнес-клубу, а также более доступную стоимость. Он также подчеркнул, что тренировки под руководством онлайн-наставника могут быть более эффективными для новичков, чем самостоятельные занятия.
Среди недостатков онлайн-занятий эксперт выделил отсутствие гарантии профессионализма тренеров и сомнения в том, что они действительно отслеживают технику выполнения упражнений, а не отвлекаются на другие дела. Кроме того, во время занятий нельзя получить физическую страховку, а камера может не позволить тренеру увидеть выполнение упражнений с разных ракурсов.
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