Румынская тяга: упражнение, которое делает спину сильной, а ягодицы подтянутыми

Румынская тяга с гантелями — это эффективное базовое упражнение, которое развивает силу ягодиц, задней поверхности бедра и спины, но при этом снижает нагрузку на поясницу.
Это идеальный вариант как для новичков, так и для опытных спортсменов. Разберёмся, в чём польза упражнения и как его правильно выполнять.
Упражнение появилось благодаря румынскому тяжелоатлету Владу Николаэ, который использовал его для проработки мышц без чрезмерной нагрузки на позвоночник.
Основная техника заключается в сгибании ног в коленях и тазобедренном суставе, при этом снаряды (гантели) не касаются пола.
Главное отличие от классической тяги — акцент на работу задней поверхности бедра и ягодиц. Благодаря этому упражнение формирует округлую форму ягодиц и улучшает рельеф ног, что делает его популярным среди женщин.
Фитнес-тренеры выделяют несколько ключевых преимуществ:
Укрепление ягодиц и задней поверхности бедра
Это помогает формировать подтянутый силуэт.
Улучшение осанки
Упражнение укрепляет мышцы спины и стабилизаторы корпуса.
Снижение нагрузки на поясницу. Подходит для тех, кто избегает классической тяги из-за проблем со спиной.
Польза для метаболизма
Работа крупных мышечных групп способствует ускорению обмена веществ, что помогает сжигать больше калорий.
Также румынская тяга способствует выбросу гормонов роста и тестостерона, что положительно влияет на мышечный тонус, сжигание жира и общее состояние организма.
Основная нагрузка приходится на:
Стабилизирующую роль играют мышцы спины, кора, а также трапециевидная и ромбовидная мышцы, удерживающие лопатки.
Румынская тяга не рекомендуется при:
Румынская тяга с гантелями — это универсальное упражнение, которое помогает развивать силу, улучшать осанку и корректировать фигуру.
Регулярное выполнение с соблюдением правильной техники укрепляет мышцы и предотвращает травмы. Включите её в свою тренировочную программу и достигайте впечатляющих результатов!
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