Удивительный способ расслабить мышцы без тренажёров

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Японское упражнение с полотенцем приобрело популярность благодаря обещаниям исправить осанку, снять боли в спине и даже помочь в похудении. Разберёмся, насколько эффективна эта методика, в чём её польза и как правильно её выполнять.

Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Махровое полотенце

История японской гимнастики с полотенцем

Методика была разработана японским доктором Тошико Фукуцудзи, который изначально рекомендовал упражнения для коррекции осанки и снятия боли в спине.

Позже пациенты заметили, что регулярные занятия помогают уменьшить объёмы талии. Хотя в интернете её называют "секретом стройности", упражнение не является волшебным средством для похудения.

Польза упражнений с полотенцем

Эксперты подтверждают, что гимнастика с полотенцем:

Помогает выровнять позвоночник.

Улучшает осанку.

Снимает мышечное напряжение и уменьшает боли в спине.

Однако для похудения эта методика не подходит. Сжечь жир локально невозможно: уменьшение объёмов зависит от генетики и дефицита калорий, который создаётся правильным питанием и физической активностью.

Как правильно выполнять упражнение

Чтобы начать, подготовьте валик:

Возьмите полотенце из натурального материала и скрутите его в плотный ролл диаметром 10-15 см.

Закрепите резинками, чтобы он не разворачивался.

Техника выполнения

Лягте на коврик на спину, положив валик под поясницу немного выше пупка.

Руки вытяните за голову ладонями вниз.

Ноги слегка разведите, соедините большие пальцы ног.

Удерживайте положение 5 минут, дыша спокойно и глубоко.

После завершения вытяните полотенце, немного полежите, затем плавно встаньте.

Важные рекомендации

Не увеличивайте длительность упражнения: 5 минут достаточно. Для новичков можно начать с 2-3 минут.

Практикуйте упражнение перед сном или утром натощак.

Если лежать на валике неудобно или возникает боль, используйте мягкий цилиндрический ролл, расположив его вдоль позвоночника.

Дополнительные варианты упражнений с полотенцем

Полотенце можно использовать для других тренировок:

В планке подкладывайте полотенца под ноги и разводите их, не отрывая от пола.

Растягивайте полотенце над головой и выполняйте наклоны в стороны.

Проворачивайте полотенце в руках перед собой, удерживая его натянутым.

Противопоказания

Гимнастика с полотенцем противопоказана при острых болях в спине, грыжах, протрузиях, гипертонии и любых заболеваниях, ограничивающих физическую активность. При сомнениях обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Упражнение с полотенцем — это отличный способ расслабить мышцы спины, улучшить осанку и немного снять напряжение. Комбинируйте её с другими видами тренировок и соблюдайте здоровый образ жизни, чтобы добиться гармоничного результата.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

