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Удивительный способ расслабить мышцы без тренажёров

3:08
Спорт

Японское упражнение с полотенцем приобрело популярность благодаря обещаниям исправить осанку, снять боли в спине и даже помочь в похудении. Разберёмся, насколько эффективна эта методика, в чём её польза и как правильно её выполнять.

Махровое полотенце
Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Махровое полотенце

История японской гимнастики с полотенцем

Методика была разработана японским доктором Тошико Фукуцудзи, который изначально рекомендовал упражнения для коррекции осанки и снятия боли в спине.

Позже пациенты заметили, что регулярные занятия помогают уменьшить объёмы талии. Хотя в интернете её называют "секретом стройности", упражнение не является волшебным средством для похудения.

Польза упражнений с полотенцем

Эксперты подтверждают, что гимнастика с полотенцем:

  • Помогает выровнять позвоночник.
  • Улучшает осанку.
  • Снимает мышечное напряжение и уменьшает боли в спине.

Однако для похудения эта методика не подходит. Сжечь жир локально невозможно: уменьшение объёмов зависит от генетики и дефицита калорий, который создаётся правильным питанием и физической активностью.

Как правильно выполнять упражнение

Чтобы начать, подготовьте валик:

  • Возьмите полотенце из натурального материала и скрутите его в плотный ролл диаметром 10-15 см.
  • Закрепите резинками, чтобы он не разворачивался.

Техника выполнения

  • Лягте на коврик на спину, положив валик под поясницу немного выше пупка.
  • Руки вытяните за голову ладонями вниз.
  • Ноги слегка разведите, соедините большие пальцы ног.
  • Удерживайте положение 5 минут, дыша спокойно и глубоко.
  • После завершения вытяните полотенце, немного полежите, затем плавно встаньте.

Важные рекомендации

  • Не увеличивайте длительность упражнения: 5 минут достаточно. Для новичков можно начать с 2-3 минут.
  • Практикуйте упражнение перед сном или утром натощак.
  • Если лежать на валике неудобно или возникает боль, используйте мягкий цилиндрический ролл, расположив его вдоль позвоночника.

Дополнительные варианты упражнений с полотенцем

Полотенце можно использовать для других тренировок:

  • В планке подкладывайте полотенца под ноги и разводите их, не отрывая от пола.
  • Растягивайте полотенце над головой и выполняйте наклоны в стороны.
  • Проворачивайте полотенце в руках перед собой, удерживая его натянутым.

Противопоказания

Гимнастика с полотенцем противопоказана при острых болях в спине, грыжах, протрузиях, гипертонии и любых заболеваниях, ограничивающих физическую активность. При сомнениях обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Упражнение с полотенцем — это отличный способ расслабить мышцы спины, улучшить осанку и немного снять напряжение. Комбинируйте её с другими видами тренировок и соблюдайте здоровый образ жизни, чтобы добиться гармоничного результата.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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