Японское упражнение с полотенцем приобрело популярность благодаря обещаниям исправить осанку, снять боли в спине и даже помочь в похудении. Разберёмся, насколько эффективна эта методика, в чём её польза и как правильно её выполнять.
Методика была разработана японским доктором Тошико Фукуцудзи, который изначально рекомендовал упражнения для коррекции осанки и снятия боли в спине.
Позже пациенты заметили, что регулярные занятия помогают уменьшить объёмы талии. Хотя в интернете её называют "секретом стройности", упражнение не является волшебным средством для похудения.
Эксперты подтверждают, что гимнастика с полотенцем:
Однако для похудения эта методика не подходит. Сжечь жир локально невозможно: уменьшение объёмов зависит от генетики и дефицита калорий, который создаётся правильным питанием и физической активностью.
Чтобы начать, подготовьте валик:
Техника выполнения
Полотенце можно использовать для других тренировок:
Гимнастика с полотенцем противопоказана при острых болях в спине, грыжах, протрузиях, гипертонии и любых заболеваниях, ограничивающих физическую активность. При сомнениях обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Упражнение с полотенцем — это отличный способ расслабить мышцы спины, улучшить осанку и немного снять напряжение. Комбинируйте её с другими видами тренировок и соблюдайте здоровый образ жизни, чтобы добиться гармоничного результата.
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.