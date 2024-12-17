Как заменить гребной тренажёр: три лучших упражнения для дома

Гребля — один из самых эффективных способов развить силу, выносливость и улучшить осанку. Однако гребной тренажёр доступен далеко не каждому. Если у вас дома нет места или бюджета для оборудования, не беда!
Представляем три домашних упражнения, которые помогут проработать те же группы мышц и добиться отличной физической формы.
Гребля задействует практически всё тело: мышцы спины, рук, ног и кора. Она улучшает координацию, работу сердечно-сосудистой системы и помогает эффективно сжигать калории.
Для выполнения движений, напоминающих греблю, не обязательно иметь тренажёр — достаточно знать правильные альтернативы.
Это упражнение укрепляет широчайшие мышцы спины, бицепсы и задние дельты.
Простое и эффективное упражнение для мышц-разгибателей спины, ягодиц и плеч.
Это упражнение укрепляет мышцы кора и имитирует движения гребли.
Домашние тренировки могут быть не менее эффективными, чем занятия на тренажёрах. Регулярно выполняя тяги, планки и "супермена", вы укрепите мышцы спины, улучшите осанку и повысите общую выносливость.
Начните сегодня — ваше тело оценит эти усилия!
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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