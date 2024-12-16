Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина обратила внимание на распространённую ошибку, которую совершают многие люди во время тренировок.
Эксперт заявила, что некоторые люди отказываются пить воду во время занятий или сразу после них, следуя советам из интернета, которые предлагают такой метод сушки.
Акулина подчеркнула в беседе со "Спорт-Экспрессом", что такой подход является неправильным и опасным для здоровья.
Тем, кто занимается спортом для поддержания здоровья и физической формы, не следует следовать подобным советам, подчеркнула тренер. Она напомнила, что сушка — это практика, которой занимаются профессиональные спортсмены. И даже для них это может быть опасно. Для здоровья это серьёзный стресс, и не всегда такие эксперименты заканчиваются хорошо, добавила эксперт.
Она рекомендовала во время тренировок пить чистую воду небольшими глотками, так как интенсивные физические нагрузки приводят к потере жидкости, которую необходимо восполнить для предотвращения обезвоживания.
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