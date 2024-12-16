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Какую опасную ошибку часто совершают во время тренировки люди, которые хотят подсушиться

1:07
Спорт

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина обратила внимание на распространённую ошибку, которую совершают многие люди во время тренировок.

Тренажёры
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажёры

Эксперт заявила, что некоторые люди отказываются пить воду во время занятий или сразу после них, следуя советам из интернета, которые предлагают такой метод сушки.

Акулина подчеркнула в беседе со "Спорт-Экспрессом", что такой подход является неправильным и опасным для здоровья.

Тем, кто занимается спортом для поддержания здоровья и физической формы, не следует следовать подобным советам, подчеркнула тренер. Она напомнила, что сушка — это практика, которой занимаются профессиональные спортсмены. И даже для них это может быть опасно. Для здоровья это серьёзный стресс, и не всегда такие эксперименты заканчиваются хорошо, добавила эксперт.

Она рекомендовала во время тренировок пить чистую воду небольшими глотками, так как интенсивные физические нагрузки приводят к потере жидкости, которую необходимо восполнить для предотвращения обезвоживания.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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