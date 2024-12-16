Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился своими эмоциями от победы мужской сборной России в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште, Венгрия.
Россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 18,68 секунды, установив новый мировой рекорд.
"Просто короли!!! Лифинцев — царь, пятикратный, Пригода принц!!! Все молодцы!!! Гордость России!!!" — написал Губерниев в соцсетях.
Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в Будапеште в статусе нейтральных атлетов. Соревнования в комбинированной эстафете 4х100 метров у мужчин стали завершающим этапом мирового первенства.
Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».
Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.