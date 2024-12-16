Губерниев не смог сдержать восторга после победы российских пловцов в эстафете на ЧМ-2024

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился своими эмоциями от победы мужской сборной России в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште, Венгрия.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 18,68 секунды, установив новый мировой рекорд.

"Просто короли!!! Лифинцев — царь, пятикратный, Пригода принц!!! Все молодцы!!! Гордость России!!!" — написал Губерниев в соцсетях.

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в Будапеште в статусе нейтральных атлетов. Соревнования в комбинированной эстафете 4х100 метров у мужчин стали завершающим этапом мирового первенства.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».



Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии.

