Алина Загитова рассказала о проблемах с ногой

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова во время мастер-класса призналась, что у неё есть проблемы с ахиллом. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алина Загитова

"У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать", — поделилась фигуристка.

Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в 2018 году. В её активе также имеется золото чемпионата мира 2019 года, а также золото и серебро европейских первенств 2018 и 2019 годов. Она является единственной фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мире после Ким Ен А, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Загитова приостановила свою карьеру в 2019 году и с тех пор не выходила на лёд в официальных соревнованиях.

Уточнения

Ахиллово сухожилие или пяточное сухожилие (лат. tendo calcaneus), — самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела, может выдержать тягу на разрыв до 350 килограммов, а в некоторых случаях и более.



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

