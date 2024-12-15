Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары
Пробег этого авто сравнивают с путешествием на Луну
Волчанск готовится к наплыву гостей — на Урале строят новый термальный комплекс
Как выбрать пилинг для лица в зависимости от типа кожи?
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи
Русские живут как богачи — впечатления британца о поездке по России
Климатологи США в страхе ожидают суровых решений Трампа
Российский миллиардер впал в немилость Польши
Выращивание салата Дионис: простые правила для высокой урожайности

Роман Ротенберг высказался об отстранении сборной России

1:13
Спорт

Главный тренер сборной "России 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках, когда можно будет вновь обсудить вопрос о возвращении российской национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Роман Ротенберг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роман Ротенберг

"С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений IIHF, они не сами их принимают. Давайте вернёмся к этому вопросу 20 января, после смены президента США", — сообщил Роман Ротенберг.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Он займёт этот пост после Джо Байдена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси. В организации отметили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит возможность реинтеграции национальных команд России и Беларуси на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Последние материалы
Русские живут как богачи — впечатления британца о поездке по России
Климатологи США в страхе ожидают суровых решений Трампа
Российский миллиардер впал в немилость Польши
Выращивание салата Дионис: простые правила для высокой урожайности
Почему проблемы с пищеварением не всегда связаны с язвой или гастритом
Эти растительные масла опасны для здоровья: список нарушителей от Роскачества
Вороны помнят обиду — это доказано наукой
Советы по выбору идеального кондиционера для каждого типа волос
Хосеп Гвардиола указал на главную проблему Манчестер Сити
В какие районы не стоит ехать в Египте зимой — советы от опытного туриста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.