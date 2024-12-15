Главный тренер сборной "России 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках, когда можно будет вновь обсудить вопрос о возвращении российской национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.
"С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений IIHF, они не сами их принимают. Давайте вернёмся к этому вопросу 20 января, после смены президента США", — сообщил Роман Ротенберг.
Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Он займёт этот пост после Джо Байдена.
В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси. В организации отметили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит возможность реинтеграции национальных команд России и Беларуси на сезон 2025/26 в мае 2025 года.
Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.