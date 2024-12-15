Роман Ротенберг высказался об отстранении сборной России

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Главный тренер сборной "России 25" и петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках, когда можно будет вновь обсудить вопрос о возвращении российской национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роман Ротенберг

"С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений IIHF, они не сами их принимают. Давайте вернёмся к этому вопросу 20 января, после смены президента США", — сообщил Роман Ротенберг.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Он займёт этот пост после Джо Байдена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси. В организации отметили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит возможность реинтеграции национальных команд России и Беларуси на сезон 2025/26 в мае 2025 года.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.

