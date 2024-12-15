Хосеп Гвардиола указал на главную проблему Манчестер Сити

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность отсутствием защиты у команды, сообщает "Евро-Футбол.Ру" ссылаясь на One Football.

Фото: commons.wikimedia.org by Cbrieeze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбольный мяч

"У нас отсутствует защита. Команда уже проиграла очень много матчей. Когда такое происходит, то вся критика абсолютно заслужена. Чтобы улучшить нашу игру, мы должны много работать", — поделился Хосеп Гвардиола.

11 декабря "Манчестер Сити" потерпел поражение от итальянского "Ювентуса" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2. В последних десяти встречах команда одержала лишь одну победу — над "Ноттингем Форест" в Английской премьер-лиге (АПЛ) со счетом 3:0.

Подопечные Гвардиолы 30 октября проиграли "Тоттенхэму" в Кубке Английской лиги (1:2), затем 2 ноября уступили "Борнмуту" в АПЛ (1:2), 5 ноября — португальскому "Спортингу" в Лиге чемпионов (1:4), а 9 ноября — "Брайтону" в чемпионате Англии (1:2). Кроме того, 23 ноября "Сити" снова проиграл "Тоттенхэму" (0:4) и упустил победу в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом", ведя 3:0 к 75-й минуте.

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

