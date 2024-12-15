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Раскрыт самый быстрый хоккеист Динамо

1:20
Спорт

Американский вратарь московского "Динамо" Хантер Миска поделился своими увлечениями, помимо хоккея, и высказал мнение о своих одноклубниках, назвав самого быстрого игрока команды.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

"Мне нравится мотокросс, люблю следить за гонками. Наверное, это моё любимое занятие после хоккея. Купер Вебб, Кен Рокзен - мои любимые райдеры. Я раньше сам много катался. Кто бы мог из "Динамо" мне составить конкуренцию в мотокроссовых гонках? Не знаю, думаю, Уил. Он самый быстрый в команде", — цитирует Хантера Миску Legalbet.

Перед началом текущего сезона Миска подписал контракт с "Динамо". В 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2024/25 он одержал семь побед, пропуская в среднем 2,81 шайбы за игру и отражая 90,8% бросков.

За свою карьеру 29-летний голкипер сыграл шесть матчей в Национальной хоккейной лиге — один за "Аризона Койотис" и пять за "Колорадо Эвеланш". После этого он выступал за фарм-клуб "Колорадо Иглз" в Американской хоккейной лиге и за "Юту Гриззлиз" в USHL.

 

Уточнения

«Дина́мо» (Москва́) — российский профессиональный хоккейный клуб из Москвы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. 

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