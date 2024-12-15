Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли спорт победить похмелье
Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат
США хотят ослабить экономику России, но турбулентность на рынке нефти пугает Байдена
Солнечная краска для электромобилей — революционный подход к энергоснабжению
Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года
Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови
Четыре простых способа сохранить хлеб свежим на долгие дни
Рецепт новогоднего салата "Любимый муж", который порадует вас своим вкусом
Что означает, когда кошка смотрит на вас и медленно моргает

Раскрыт секрет потрясающей физической формы голливудской звезды Джейка Джилленхола

0:46
Спорт

Фитнес-тренер Джейсон Уолш раскрыл, как поддерживает свою физическую форму актёр Джейк Джилленхол.

Актёр Джейк Джилленхол
Фото: flickr by Гордон Коррелл, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Актёр Джейк Джилленхол

По словам тренера, для голливудской звезды был разработан уникальный комплекс упражнений, включающий изометрические нагрузки и интенсивную работу с тяжёлыми салазками.

Также в тренировке Джилленхола активно используются приседания с безопасным грифом, упражнения с штангой на предплечьях и мешком с нестабильным грузом, пишет журнал Men Today.

Не обходится и без жима лёжа и отжиманий с цепями. Уолш отметил, что основная цель всех тренировок — это наращивание мышечной массы, и, чтобы достичь таких результатов, актеру пришлось значительно увеличить потребление белка.

Уточнения

Дже́йкоб Бе́нджамин Джилленхол — американский актёр. Джилленхол с раннего детства был связан с миром кино, начал сниматься уже в 11 лет.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Может ли спорт победить похмелье
Жареная рыба в сырном кляре: неповторимый вкус и аромат
США хотят ослабить экономику России, но турбулентность на рынке нефти пугает Байдена
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ
Солнечная краска для электромобилей — революционный подход к энергоснабжению
Платные дороги будущего: какие проекты получат финансирование до 2030 года
Простое средство для облегчения боли в суставах и контроля сахара в крови
Четыре простых способа сохранить хлеб свежим на долгие дни
Рецепт новогоднего салата "Любимый муж", который порадует вас своим вкусом
Что означает, когда кошка смотрит на вас и медленно моргает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.