Раскрыт секрет потрясающей физической формы голливудской звезды Джейка Джилленхола

Фитнес-тренер Джейсон Уолш раскрыл, как поддерживает свою физическую форму актёр Джейк Джилленхол.
По словам тренера, для голливудской звезды был разработан уникальный комплекс упражнений, включающий изометрические нагрузки и интенсивную работу с тяжёлыми салазками.
Также в тренировке Джилленхола активно используются приседания с безопасным грифом, упражнения с штангой на предплечьях и мешком с нестабильным грузом, пишет журнал Men Today.
Не обходится и без жима лёжа и отжиманий с цепями. Уолш отметил, что основная цель всех тренировок — это наращивание мышечной массы, и, чтобы достичь таких результатов, актеру пришлось значительно увеличить потребление белка.
Дже́йкоб Бе́нджамин Джилленхол — американский актёр. Джилленхол с раннего детства был связан с миром кино, начал сниматься уже в 11 лет.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
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