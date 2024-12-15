Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок

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Физическая активность помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна, но время тренировки имеет решающие значение.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Спортивный кардиолог Джон Хиггинс отмечает, что интенсивные тренировки перед сном вызывают выброс гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, что мешает расслабиться и усугубляет бессонницу.

Лучше всего тренироваться утром: это помогает регулировать циркадные ритмы, улучшает настроение и способствует контролю веса, снижая риск апноэ сна.

Если вы ложитесь спать в 9 вечера и просыпаетесь в 5 утра, то утренние тренировки будут самыми оптимальны. Но если же ваш сон длится с полуночи до 8 утра, вставать на тренировку в 5 утра приведёт к недосыпу. В таком случае лучше выбрать физическую активность днём или вечером, но не слишком поздно.

Главное правило: избегайте высокоинтенсивных занятий непосредственно перед сном и обеспечьте себе 7-9 часов ночного отдыха, пишет verywellhealth.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников.



Адренали́н (эпинефри́н) ((-)-(1R)-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол) — гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников.

