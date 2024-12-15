Настоящий эликсир молодости! Названо упражнение против старости

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Немецкие специалисты из Центральной клиники Бад-Берки определили оптимальные физические упражнения для борьбы со старением.

Фото: pxhere тренировка

По информации издания Men Today, они выделили несколько эффективных упражнений: классическая планка, шаги в положении планки, переходы с колен в присед, двойные скручивания и перекаты.

Для выполнения перекатов необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях и перекатиться на лопатки, одновременно поднимая таз вверх. После этого, слегка приподняв лопатки, следует перекатиться обратно на поясницу.

Результаты исследований показывают, что активный образ жизни способствует увеличению продолжительности жизни на период от 0,43 до 6,9 лет. Интересно, что физическая активность во время досуга влияет на продление жизни гораздо эффективнее, чем обычная повседневная нагрузка.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

