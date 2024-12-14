Александр Овечкин впервые после травмы принял участие в тренировке

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Российский хоккеист Александр Овечкин принял участие в тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" впервые после перелома, сообщает журналистка Сэмми Силбер в социальных сетях.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Она отметила, что Овечкин официально присоединился к своей команде для участия в утренней тренировке.

Напомним, в матче НХЛ против "Юты" 19 ноября Овечкин получил травму в результате удара коньком от Джека Макбэйна. После обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Ожидается, что российский хоккеист пропустит от четырёх до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что он провёл тренировку в полной амуниции.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

