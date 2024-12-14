Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС

Занял десятое место в списке самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt российский футболист клуба "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук.

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алексей Миранчук

Стоимость футболиста оценивается в €10 млн. В списке первое место занимает Рики Пуч из "Лос-Анджелес Гэлакси" (€20 млн). На втором месте расположился Лионель Месси из "Интер Майами" (€20 млн). Третье место в списке занимает Кучо Эрнандес из "Коламбус Крю" (€18 млн).

Официальное объявление о трансфере Миранчука в клуб МЛС "Атланта" было сделано 30 июля. Ранее футболист выступал за "Аталанту" с 2020 года, за исключением периода аренды в "Торино". В прошлом сезоне 28-летний россиянин провёл за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с "Аталантой" Миранчук стал победителем Лиги Европы.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.

