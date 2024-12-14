Болгарский штангист покорил мир своим мировым рекордом

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Болгарский тяжелоатлет Карлос Насар вписал своё имя в историю, завоевав золотую медаль на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Бахрейне в категории до 89 кг.

Он установил новый мировой рекорд в рывке, подняв 183 кг, а затем в толчке — 222 кг, что в сумме дало 405 кг.

Этот результат сделал его первым болгарским спортсменом, выигравшим олимпийское, европейское и мировое золото в одном году.

Уточнения

Тяжёлая атле́тика — олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой и от пола.

