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Эффективное похудение: почему аквафитнес работает лучше диет

2:51
Спорт

Если вам не по душе тренажерный зал, но хочется похудеть и привести тело в тонус, аквафитнес может стать идеальным решением. Тренировки в бассейне эффективно сжигают калории, минимально нагружая суставы.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Вот несколько рекомендаций, как сделать занятия в воде максимально результативными.

Почему аквафитнес подходит для похудения

Плавание и упражнения в воде задействуют все мышцы тела, улучшая выносливость и сердечно-сосудистую систему. Вода создает естественное сопротивление, которое усиливает эффект от тренировок.

К тому же, занятия в бассейне мягко воздействуют на суставы, что делает их подходящими даже для людей в постреабилитационный период.

Рекомендации для жиросжигания в бассейне

Плавайте утром

  • Утренние тренировки натощак запускают сжигание жировых запасов, что делает их особенно эффективными.

Начинайте с малого

  • Постепенно увеличивайте длительность тренировок: начните с 15-20 минут, доведя до 30-45 минут 5 раз в неделю.

Контролируйте пульс

  • Для эффективного жиросжигания держите пульс на уровне 50-70% от максимального. Вычислите его, вычитая свой возраст из 220. Фитнес-трекер поможет следить за интенсивностью.

Выбирайте тренировки с тренером

  • Инструктор поможет освоить технику и составит программу для достижения ваших целей.

Меняйте интенсивность

  • Чередуйте стили плавания и виды аквафитнеса, чтобы задействовать разные группы мышц и избежать эффекта плато.

Используйте инвентарь

  • Добавьте упражнения с водными гантелями или лопатками, чтобы развивать силу и выносливость.

Следите за питанием

  • Контролируйте калорийность рациона. Обеспечьте дефицит калорий, добавив в меню больше овощей, белков и сложных углеводов.

Стили плавания и их эффективность

Разные стили плавания имеют свои особенности:

Баттерфляй

  • Самый энергозатратный стиль, который помогает сжигать максимум калорий.

Брасс и плавание на спине

  • Менее интенсивные, но полезные для общей тренировки тела.

Чередуйте стили и добавляйте аквааэробику для разнообразия. Это поможет проработать все группы мышц и повысить эффективность тренировок.

Аквафитнес — универсальный способ похудения, который подходит практически всем. Соблюдая основные рекомендации, можно эффективно сжигать жир, укреплять мышцы и улучшать общее состояние организма.

Подберите подходящую программу, следите за питанием и используйте возможности бассейна по максимуму.

Уточнения

Пла́вательный бассе́йн — гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и прочие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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