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Здоровье и форма: что есть для крепкого тела

2:54
Спорт

Белок — основа здорового питания и ключ к крепкому организму. Он необходим для роста и восстановления клеток, поддержания иммунитета и многих других функций. Особенно важен белок для детей, беременных женщин и тех, кто занимается спортом.

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Разберём, какие продукты с высоким содержанием белка помогут улучшить здоровье и достичь физической формы.

Польза и виды белка

Белки, или протеины, состоят из аминокислот и выполняют в организме множество задач:

  • Участвуют в строительстве клеток и тканей.
  • Поддерживают выработку гормонов и ферментов.
  • Укрепляют иммунитет и обеспечивают защиту от вирусов.
  • Транспортируют витамины и минералы к клеткам.

В сутки взрослому человеку требуется около 1 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Белок бывает двух видов:

  • Животный - содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, усваивается организмом на 90-95%;
  • Растительный - присутствует в бобовых, злаках, овощах, усваивается на 65-80%.

ТОП продуктов с высоким содержанием белка

Мясо

  • Говяжья вырезка: отлично подходит для тушения и жарки.
  • Куриное филе: идеальный продукт для диетического питания.
  • Филе индейки: насыщает аминокислотами без лишних жиров.
  • Яйца: универсальный источник белка, подходящий для любого рациона.

Рыба и морепродукты

  • Лосось, тунец, тилапия: кладезь белка и Омега-3 жирных кислот.
  • Анчоусы и сардины: богаты минералами и идеально подходят для перекусов.

Молочные продукты

  • Греческий йогурт: содержит пробиотики для здоровья кишечника.
  • Творог и сывороточный протеин: поддерживают мышцы и способствуют восстановлению после тренировок.

Растительные продукты

  • Бобовые (чечевица, фасоль): отличный источник белка и клетчатки.
  • Орехи и семена (миндаль, семена чиа): содержат растительные жиры и белки.

Советы по употреблению белков

Для лучшего усвоения белков сочетайте их с клетчаткой: мясо или рыбу подавайте с овощами, а бобовые с злаками. Примерное меню на неделю:

  • Понедельник: рыба с овощами.
  • Вторник: салат из фасоли.
  • Среда: горсть миндаля.
  • Четверг: говядина с гарниром.
  • Пятница: запечённая курица.

Белковые продукты — основа здорового и сбалансированного рациона. Они поддерживают здоровье, укрепляют мышцы и способствуют достижению физической формы. Включайте их в своё меню, чередуя животные и растительные источники, чтобы извлечь максимум пользы.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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