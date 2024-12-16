Здоровье и форма: что есть для крепкого тела

2:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Белок — основа здорового питания и ключ к крепкому организму. Он необходим для роста и восстановления клеток, поддержания иммунитета и многих других функций. Особенно важен белок для детей, беременных женщин и тех, кто занимается спортом.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Разберём, какие продукты с высоким содержанием белка помогут улучшить здоровье и достичь физической формы.

Польза и виды белка

Белки, или протеины, состоят из аминокислот и выполняют в организме множество задач:

Участвуют в строительстве клеток и тканей.

Поддерживают выработку гормонов и ферментов.

Укрепляют иммунитет и обеспечивают защиту от вирусов.

Транспортируют витамины и минералы к клеткам.

В сутки взрослому человеку требуется около 1 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Белок бывает двух видов:

Животный - содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, усваивается организмом на 90-95%;

- содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, усваивается организмом на 90-95%; Растительный - присутствует в бобовых, злаках, овощах, усваивается на 65-80%.

ТОП продуктов с высоким содержанием белка

Мясо

Говяжья вырезка : отлично подходит для тушения и жарки.

: отлично подходит для тушения и жарки. Куриное филе : идеальный продукт для диетического питания.

: идеальный продукт для диетического питания. Филе индейки : насыщает аминокислотами без лишних жиров.

: насыщает аминокислотами без лишних жиров. Яйца: универсальный источник белка, подходящий для любого рациона.

Рыба и морепродукты

Лосось, тунец, тилапия : кладезь белка и Омега-3 жирных кислот.

: кладезь белка и Омега-3 жирных кислот. Анчоусы и сардины: богаты минералами и идеально подходят для перекусов.

Молочные продукты

Греческий йогурт : содержит пробиотики для здоровья кишечника.

: содержит пробиотики для здоровья кишечника. Творог и сывороточный протеин: поддерживают мышцы и способствуют восстановлению после тренировок.

Растительные продукты

Бобовые (чечевица, фасоль) : отличный источник белка и клетчатки.

: отличный источник белка и клетчатки. Орехи и семена (миндаль, семена чиа): содержат растительные жиры и белки.

Советы по употреблению белков

Для лучшего усвоения белков сочетайте их с клетчаткой: мясо или рыбу подавайте с овощами, а бобовые с злаками. Примерное меню на неделю:

Понедельник : рыба с овощами.

: рыба с овощами. Вторник : салат из фасоли.

: салат из фасоли. Среда : горсть миндаля.

: горсть миндаля. Четверг : говядина с гарниром.

: говядина с гарниром. Пятница: запечённая курица.

Белковые продукты — основа здорового и сбалансированного рациона. Они поддерживают здоровье, укрепляют мышцы и способствуют достижению физической формы. Включайте их в своё меню, чередуя животные и растительные источники, чтобы извлечь максимум пользы.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

