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Как не набрать вес за праздничным столом: секреты стройности

1:36
Спорт

Новогодние праздники — это время вкусной еды и долгих застолий, но если вы хотите не потерять форму, важно подойти к этому периоду с умом.

Новый год
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Следите за питанием

  • Составьте план: Продумайте заранее, какие блюда будете готовить и покупать.
  • Ешьте осознанно: Старайтесь не переедать, прислушивайтесь к чувству насыщения.
  • Пейте больше воды: Она улучшает обмен веществ и поддерживает гидратацию.
  • Ограничьте алкоголь: Он обезвоживает организм и снижает уровень энергии.
  • Добавьте больше овощей, фруктов и белков: Они помогут насытиться без лишних калорий.

Не забывайте о физических нагрузках

  • Планируйте тренировки: Выберите, какие виды активности подходят вам: йога, пилатес, силовые тренировки или прогулки.
  • Совершайте прогулки: Даже 15-30 минут на свежем воздухе помогут поддерживать активность.
  • Силовые упражнения: Используйте тренажерный зал или домашнее оборудование, чтобы сохранить мышечную массу.

Уделяйте внимание сну и стрессу

  • Соблюдайте режим сна: Ложитесь вовремя, чтобы восстановить силы.
  • Создайте комфортные условия: Спальня должна быть темной, тихой и прохладной.
  • Практикуйте расслабление: Медитация и время с близкими помогут снизить стресс.

Праздники — это время радости, но также и возможность сохранить физическую форму. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться праздниками и избежать чувства вины.

Уточнения

Пра́здник (от церк.-слав. пра́здникъ; рус. поро́жний) — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.").

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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