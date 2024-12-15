Туктамышева заявила, что могла бы вернуться, если это помогло ей поехать на Олимпиаду

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что могла бы возобновить свою спортивную карьеру ради возможности участвовать в Олимпийских играх. Несмотря на то, что фигуристка никогда ранее не участвовала в таких соревнованиях, она выразила готовность попробовать свои силы.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Туктамышева

Туктамышева отметила, что, возможно, вернулась бы в спорт и приняла участие в Олимпиаде, однако подчеркнула, что не уверена в своём решении. Она считает, что существуют определённые закономерности, которые могут повлиять на её решение.

"Думаю, я бы могла вернуться. Но я уверена, что я бы не поехала. Мне кажется, что есть какая-то закономерность", — сказала Туктамышева в шоу "Каток" на YouTube-канале "ДоброFON".

Стоит напомнить, что в средствах массовой информации появилась информация о возможном допуске российских фигуристов к международным соревнованиям. Согласно сообщениям журналистов, ISU рассматривает возможность отмены запрета для сборной России.

Ранее Алексей Ягудин высказал предположение, что Международный союз конькобежцев мог бы принять решение гораздо раньше, если бы голосование ISU не было открытым.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

