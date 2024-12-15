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Как научиться кататься на коньках без травм?

1:09
Спорт

Эксперт "Спортмастер PRO" Виктор Чадкин советует начинающим любителям катания на коньках обращаться за помощью к инструкторам. Это могут быть не только индивидуальные, но и массовые занятия, отметил он.

Коньки
Фото: 500px.com by Daniel J, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Коньки

Эксперт сообщил, что после выбора подходящей модели коньков и удобной одежды, которая не стесняет движений, следует отправиться на каток.

Если нет возможности заниматься с тренером, то можно воспользоваться онлайн-уроками, где подробно демонстрируются различные техники катания. Во время тренировок рекомендуется снимать себя на камеру и сравнивать свою технику с видеоинструкциями, пишет Газета.Ru.

Эксперт также подчёркивает важность использования защитной экипировки, такой как наколенники, налокотники и шлем для головы. Кроме того, для дополнительной защиты рекомендуется надевать специальные шорты.

"Кроме того, на катке можно упасть не только из-за своей неопытности, но и из-за ошибок других, неопытных спортсменов. Поэтому рекомендуется носить шорты с защитой копчика", — добавил специалист.

Уточнения

Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия.

Фигу́рное ката́ние — конькобежный вид спорта, относится к сложно координационным видам спорта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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