Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать обои, чтобы интерьер не стал старомодным
Лучшие источники фосфора: на какие продукты стоит налегать
В каких автомобилях расход топлива достигает рекордов
Творожная запеканка без лишних калорий: вкусно, просто, полезно
Нужно ли следить за стулом питомца и как часто собака должна опорожнять кишечник?
Благодаря чему в России удалось рекордно снизить младенческую смертность?
Как отучить кошку спать на чистой одежде: советы экспертов
Как ускорить рост мышц с помощью гипертрофии
Анна Нетребко показала, как её особенный сын Тияго наряжает ёлку в новом доме

Дроп-сеты: секрет мощного роста мышц

2:29
Спорт

Дроп-сеты — это интенсивный приём в силовых тренировках, который позволяет эффективно нагружать мышцы, стимулируя их рост и развитие. Дроп-сеты представляют собой серию упражнений, где вес снаряда постепенно уменьшается, а подходы выполняются без отдыха до полного мышечного отказа.

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Как работают дроп-сеты

Дроп-сеты используются для преодоления "эффекта плато", когда мышцы перестают реагировать на стандартные тренировки. Пример выполнения.

  • Начните упражнение с привычным для вас максимальным весом.
  • После выполнения подхода уменьшите вес на 20-25% и продолжите упражнение до отказа.
  • Повторите уменьшение веса еще 2-3 раза, выполняя подходы без пауз.

Этот метод активирует большее количество мышечных волокон, увеличивает выносливость и стимулирует рост мышечной массы.

Кому подойдут дроп-сеты

  • Для опытных атлетов. Дроп-сеты подходят тем, кто уже имеет базовый опыт тренировок. Они помогают "шокировать" мышцы, которые привыкли к стандартным нагрузкам.
  • Для новичков. Этот метод не рекомендуется, так как мышцы начинающих спортсменов уже хорошо реагируют на базовые упражнения

Рекомендации по выполнению дроп-сетов

Чтобы дроп-сеты были эффективными и безопасными.

  • Выполняйте не более 4 сбрасываний веса за тренировку, иначе это может привести к переутомлению.
  • Чередуйте дроп-сеты с обычными упражнениями, чтобы дать мышцам время на восстановление.
  • Работайте в паре с напарником или тренером для быстрой смены веса.
  • Используйте дроп-сеты периодически, чтобы избежать чрезмерной нагрузки и снизить риск уменьшения мышечной массы.

Преимущества дроп-сетов

  • Ускоренный рост мышц. Повышенная нагрузка активирует процесс восстановления и роста мышечных волокон.
  • Увеличение силы и выносливости. Тренировки с дроп-сетами развивают общую физическую подготовку.
  • Эффективность. Один дроп-сет может заменить несколько стандартных подходов.

Дроп-сеты — это мощный инструмент для достижения новых результатов в тренировках.

При грамотном подходе они помогут увеличить мышечную массу, силу и выносливость. Однако важно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением, чтобы избежать переутомления.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Шоу-бизнес
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей Аудио 
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Военные новости
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Аудио 
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Почти 400 животных и птиц включили в Красную книгу Подмосковья
Как эффективно использовать пространство на кухне в квартире-студии, сохраняя стиль?
Откройте для себя новый бодрящий напиток
Белка, застрявшая в дупле победила пингвинов из Мадагаскара
Морская миграция длиной в треть земного шара: новое открытие учёных
Врач рассказал о причинах боли в спине и серьёзных последствиях, к которым она может привести
Газпромбанк на повестке дня — Анкара обращается к Вашингтону
Как правильно расположить кровать, чтобы улучшить качество сна
Как сохранить объем и свежесть волос: правила ухода для контроля жирности
900 000 лет назад: как древние люди создавали сложные инструменты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.