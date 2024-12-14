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Как тренироваться с лишним весом без вреда для здоровья

1:16
Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина поделилась рекомендациями для людей с избыточным весом по поводу физической активности.

Лишний вес
Фото: commons.wikimedia.org by Alexisrael, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лишний вес

Она подчеркнула, что при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой или суставами, что часто сопровождает лишний вес, следует избегать интенсивных тренировок, таких как пауэрлифтинг, кроссфит и интервальные тренировки.

Также не рекомендуется активная кардионагрузка, включая бег и занятия на велотренажёре, пишет "Лента.ру".

Эксперт порекомендовала заниматься более спокойными направлениями фитнеса, такими как пилатес, йога, спокойные танцы и растяжка.

Она также добавила плавание в список безопасных видов нагрузки для людей с лишним весом, напомнив, что перед началом любых занятий важно проконсультироваться с врачом и, по возможности, тренироваться под контролем специалиста.

Для поддержания здоровья и улучшения мышечного тонуса достаточно умеренных тренировок два-три раза в неделю. Если цель — снижение веса, необходимо сочетать физические тренировки с коррекцией питания и образа жизни, добавила тренер.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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