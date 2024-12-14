Не спешите в спортзал! Когда и как начинать тренироваться после простуды

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Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по безопасному возвращению к тренировкам после перенесённой простуды.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренировка на ноги

По её словам, важно дать организму время на восстановление: начинать тренировки следует не ранее, чем через неделю после исчезновения всех симптомов болезни.

Если у вас остаются даже легкие признаки, такие как кашель или заложенность носа, занятия следует отложить, пишет "Спорт-Экспресс".

Соболь отметила, что первые тренировки должны быть спокойными. "Лучше начать с лёгкой разминки или прогулки, чтобы не перегружать организм. Важно также включить дыхательные упражнения", — добавила она.

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

