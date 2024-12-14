Ты не накачаешь мощные плечи без этого упражнения

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жим гантелей сидя — это не только упражнение для наращивания силы и массы, но и эффективный элемент реабилитационных программ, направленных на восстановление после травм.

Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает жим гантелями

Как поясняет фитнес-тренер Егор Ходырев, это базовое упражнение активно задействует несколько суставов верхних конечностей, тренируя не только плечи, но и трицепсы, а также верхнюю часть грудных мышц.

Преимущества жима гантелей сидя заключаются в развитии силы, улучшении стабильности верхней части тела и мобильности суставов.

Это упражнение активно используется не только в бодибилдинге и пауэрлифтинге, но и в реабилитации, где его можно адаптировать под индивидуальные особенности человека, пишет "Чемпионат".

Противопоказания

Травмы плечевых суставов. Если у вас есть острые травмы или обострения хронических заболеваний в области плеч, лучше избегать этого упражнения. Травмы локтей. При наличии острых повреждений локтей жим гантелей может вызывать дискомфорт и боль. Проблемы со спиной. Людям с заболеваниями позвоночника следует проявлять осторожность, так как неправильная техника или чрезмерная нагрузка могут ухудшить состояние.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

