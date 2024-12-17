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Художественная гимнастика: в чём польза и с какого возраста можно отдать ребёнка

1:23
Спорт

Художественная гимнастика — спорт, в котором спортсмен или несколько человек под музыку делают различные упражнения и танцевальные элементы.

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

Это исконно женский вид спорта (однако сейчас есть в этой категории и мужчины). Его история насчитывает больше 80 лет.

Занятия гимнастикой при грамотном подходе окажут положительное влияние на ребенка: заложат характер; привьют дисциплинированность; научат ставить цели и достигать их; избавят от страха соперничества; научат умению эффективно взаимодействовать, поддерживать друг друга, общаться, дружить (в случае с групповыми выступлениями).

"У тех детей, которые добиваются своего, развивается и целеустремленность. Этот навык непременно пригодится им в жизни", — цитирует тренера Елену Стадник "СЭ".

Оптимальный возраст для начала занятий художественной гимнастикой — пять лет. К этому времени можно давать определенную нагрузку на связки и суставы. Ребенок уже понимает и слушает тренера.

"Раньше пяти лет, как тренер, как спортсменка и как мама, я бы не рекомендовала отдавать ребенка в гимнастику. Конечно, клубы в некоторые секции берут и с трех с половиной лет, но это больше садиковская разминка или зарядка", — добавила Стадник.

Уточнения

Худо́жественная гимна́стика — вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений и элементов без предмета, а также с предметом (булавы, мяч, скакалка, обруч, лента).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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