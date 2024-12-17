Стану выше на 5 см: как взрослому человеку увеличить рост?

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Можно ли повлиять на рост без специальных операций, рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов. Люди чаще всего прекращают расти после 18-20 лет, хотя скелет продолжает формироваться до 25 лет. Несмотря на то что в зрелом возрасте добиться резкого увеличения роста нельзя, есть несколько вариантов немного "вырасти".

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

Правильная осанка, регулярные физические упражнения, здоровый образ жизни и своевременное посещение врача помогут добиться максимального вытягивания позвоночника.

"Практика показывает: для увеличения роста на 1-3 сантиметра нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Это помогает выровнять позвоночник и вернуть анатомический прогиб в пояснице", — цитирует Игнатова "СЭ".

Чтобы увеличить рост:

Делайте растяжку. Самое простое упражнение — это наклоны вперед: старайтесь достать до кончиков пальцев на ногах руками.

Плавайте. Из-за того, что тело лежит на воде, нагрузка распределяется по-другому. Благодаря этому укрепляется мышечный корсет, а за счет механики движения позвоночник вытягивается.

Давайте организму витамины. Нужно употреблять достаточно кальция, коллагена, витамина A, C, D, E, чтобы суставы, хрящи, кости не подвергались изнашиванию.

Подтягивайтесь и висите на турнике. За счет силы тяжести позвоночник выпрямится. Но не стоит прикреплять к ногам утяжелители.

Питание также важно в этом процессе. Рацион должен быть разнообразным, со сбалансированным сочетанием клетчатки, белков, жиров, углеводов.

Уточнения

Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем.

