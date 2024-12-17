Названа частая ошибка в фитнесе, которая может нарушить ваши планы

Стала известна одна из самых распространенных ошибок во время фитнеса.
Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина уверена, чтобы подсушиться, многие люди отказываются пить воду во время занятия и после его завершения.
Такие советы часто появляются в интернете.
"Этот подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями. Сушкой занимаются профессиональные спортсмены. И даже у профи это достаточно опасная практика", — цитирует тренера "СЭ".
По ее словам, во время тренировки нужно пить чистую воду маленькими глотками, чтобы восполнять потерянную жидкость.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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