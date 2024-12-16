Зимой пригодится: как правильно выбрать лыжные палки?

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Лыжные палки важны в соблюдении правильной техники и поддержании комфорта на протяжении тренировки. Эксперт рассказал, как их выбрать.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

Многие начинающие спортсмены недооценивают важность грамотного выбора палок. И зря, они помогают задействовать верхнюю часть тела, улучшить баланс и увеличить эффективность отталкивания.

При выборе палок нужно исходить из следующих факторов: стиля катания (классический или коньковый), роста лыжника, условий трассы и уровня подготовки. Например, для классического стиля нужны палки короче, чтобы не мешать естественному ритму движений. А палки для конькового хода длиннее, что позволяет развивать более мощное отталкивание.

Длина напрямую влияет на технику катания. Лучше всего подобрать палки по росту. Для конькового стиля выбирают длинные палки — около 90% от роста (или минус 15 см от роста), что соответствует уровню подбородка или губ.

Палки для классического хода должны быть короче — примерно 83% от роста лыжника (или минус 25 см от роста). Обычно это уровень плеч или чуть ниже, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

