Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам

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Индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. Ему 18 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шахматы

Титул он забрал у действующего китайца Дина Лижэня. Ранее в этом статусе находился Гарри Каспаров*, который получил шахматную корону в 1985-м в 22 года.

Доммараджу, несомненно, вундеркинд. Однако в финале матча за титул чемпиона китаец допустил настолько глупую ошибку, что у эксперты даже задумываются, что это был "договорняк”.

Возможно, в мире шахмат скоро случится скандал.

*признан в РФ иноагентом

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.



