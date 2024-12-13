Гений в свои 18 лет: объявлен самый молодой чемпион мира по шахматам

Индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. Ему 18 лет.
Титул он забрал у действующего китайца Дина Лижэня. Ранее в этом статусе находился Гарри Каспаров*, который получил шахматную корону в 1985-м в 22 года.
Доммараджу, несомненно, вундеркинд. Однако в финале матча за титул чемпиона китаец допустил настолько глупую ошибку, что у эксперты даже задумываются, что это был "договорняк”.
Возможно, в мире шахмат скоро случится скандал.
*признан в РФ иноагентом
Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.