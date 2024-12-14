Спортивный эксперт объяснил, как нужно выбирать коньки

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Эксперт "Спортмастер PRO" Виктор Чадкин рекомендует приобретать коньки исключительно в специализированных магазинах. Он подчёркивает, что покупка коньков через интернет, особенно для фигурного катания или выполнения трюков, может быть небезопасной.

Фото: mos.ru by М. Денисова. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Катание на коньках

"Консультанты в спортивных магазинах знают, какие модели лучше всего подходят для разных типов катания. Они также учитывают нюансы вроде усадки и растяжения ботинка", — сказал Чадкин.

Для массового катания выбор коньков не представляет особой сложности. Сначала следует посетить магазин, взяв с собой носок, который вы планируете использовать для катания. Важно, чтобы коньки удобно сидели на ноге — это ключевой фактор, пишет Газета.Ru.

После этого можно выбирать модель по цвету или в соответствии с вашим костюмом, если это имеет значение для вас.

Если же вы планируете кататься на любительском уровне или выполнять трюки, рекомендуется посетить магазин в носке, в котором вы будете кататься. Это необходимо для точного определения размера и прогрева ботинка, чтобы он плотно облегал ногу и не вызывал дискомфорта. Некоторые модели также позволяют адаптировать лезвие под особенности стопы.

Уточнения

Коньки — это спортивный или прогулочный инвентарь, представляющий собой специализированные ботинки и прикрепляемые к ним неподвижные лезвия.

