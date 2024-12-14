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Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

1:51
Спорт

В мире спорта наблюдается тенденция к возвращению российских спортсменов на международную арену. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам FIS в Зеефельде 2019
Фото: wikimedia.org by Гранада, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам FIS в Зеефельде 2019

Знаменитый лыжник сказал, что есть поколение спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации. Он уточнил, что говорит не о молодых, которые будут выступать под своим флагом, а о тех, чья карьера сейчас в самом разгаре.

"Они всё понимают и с уважением относятся к ситуации, потому что любят свою страну. Их нужно поддерживать, они завоюют медали, и все узнают, откуда эти спортсмены», — сказал Легков, которого цитирует Газета.Ru.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде российские спортсмены выступают, и иностранные комментаторы не боятся говорить об этом, добавил олимпийский чемпион. Он призвал стоять на своём и идти вперёд, ведь, по его мнению, рано или поздно все узнают, что это российские спортсмены, и что они являются самыми сильными, подчеркнул Легков.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления после включения в его состав олимпийских советов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям, но в конце 2023 года допустил их к Олимпийским играм 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия в соревнованиях они должны выполнить ряд требований.

Уточнения

Алекса́ндр Генна́дьевич Легко́в (род. 7 мая 1983, Красноармейск, Московская область) — российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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