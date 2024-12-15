Почему подъём ног на стену — отличный способ улучшить физическую форму?

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Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, Акулина Бахтурина, рассказала в интервью с "Лентой.ру" о преимуществах упражнения подъёма ног на стену.

Фото: freepik ноги на стене

"Когда мы поднимаем ноги вверх, происходит отток венозной крови к сердцу. Особенно полезно данное упражнение после рабочего дня, когда долго находишься в статичном сидячем положении, когда накапливается усталость в теле", — рассказала специалист. Упражнение помогает в профилактике варикозного расширения вен, различных тромбов, помогает расслабиться и снять усталость ног.

Она пояснила, что выполнения этого упражнения не составит труда: необходимо лечь на спину и приподнять ноги к стене, а руки можно разместить либо в стороны, либо положить на живот. Более опытные спортсмены могут перейти к позе перевернутой свечи из йоги, которая включает подъем таза при помощи рук.

Эксперт добавила, что не стоит ложиться слишком близко к стене.

"Можно проверить себя, согнув колени и поставив стопы на стену. Если бёдра находятся под прямым углом по отношению к спине, тогда таз будет на правильном расстоянии от нее", — посоветовала она.

Бахтурина отметила, что во время выполнения этого упражнения не следует использовать валик под головой. Также она добавила, что данное упражнение противопоказано людям с гипертонией и другими сердечными заболеваниями, а также при некоторых недугах опорно-двигательной системы, глаукоме и обильных менструальных кровотечениях.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше.

