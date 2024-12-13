Утро или вечер: когда тренироваться для максимального результата

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Вопрос о времени тренировок сводится к нескольким важным аспектам. Решение, заниматься утром или вечером, зависит от вашей основной цели — сжечь жир или нарастить мышечную массу.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

Утренние тренировки для жиросжигания

После пробуждения обмен веществ ускорен, а уровень сахара в крови минимален. Это делает утренние тренировки эффективными для использования жиров в качестве источника энергии.

Преимущества.Если тренироваться до завтрака, организм сжигает больше калорий.

Предостережения. Упражнения натощак требуют осторожности — можно быстро потерять силы.

Вечерние тренировки для набора мышечной массы

Мышечный рост и развитие силы достигают пика в вечернее время благодаря особенностям гормонального фона.

Тестостерон. Максимально повышен вечером, способствуя росту мышц.

Кортизол. Утром его уровень высок, но к вечеру снижается, снижая риск разрушения мышечных волокон.

Зависимость от уровня активности

Ваш ритм дня также влияет на выбор времени для тренировок.

Малоподвижный образ жизни. Для людей, проводящих время за компьютером, вечерние тренировки помогают поддерживать тонус и улучшать кровообращение.

Физически активная работа: Если на работе приходится много двигаться, утром легче выделить силы для тренировок.

Учёт распорядка дня

График работы и учебы диктует время для занятий.

Строгий график : при занятом расписании лучше планировать вечерние тренировки.

: при занятом расписании лучше планировать вечерние тренировки. Гибкий график: те, кто сами управляют своим временем, могут выбирать утро или вечер, исходя из своих предпочтений.

Важно придерживаться регулярного времени тренировок, чтобы организм привыкал к выбранному ритму.

Телосложение и время тренировок

Тип телосложения также влияет на подходящее время.

Эктоморфы . Высокие и худощавые люди с быстрым метаболизмом. Им лучше заниматься вечером, чтобы успеть накопить энергию.

. Высокие и худощавые люди с быстрым метаболизмом. Им лучше заниматься вечером, чтобы успеть накопить энергию. Мезоморфы. Средние по пропорциям, универсальные телосложения. Могут тренироваться в любое время.

Средние по пропорциям, универсальные телосложения. Могут тренироваться в любое время. Эндоморфы. Люди, склонные к полноте, с замедленным метаболизмом. Для них утренние тренировки наиболее эффективны.

Нет универсального времени для всех. Ваши цели, уровень активности, распорядок дня и телосложение помогут определить, когда заниматься спортом. Главное — регулярность и комфорт.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

