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Ваш идеальный домашний зал: всё, что нужно, – штанга и диски

2:36
Спорт

Для поддержания молодости и жизненной энергии мужчине старше 45 лет достаточно штанги с набором дисков. Комплекс упражнений, представленный ниже, поможет укрепить мышцы, улучшить метаболизм и снизить жировую массу. Рассмотрим важные аспекты и рекомендации.

Тренировка со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка со штангой

Почему силовые упражнения важны

Силовые тренировки запускают положительные процессы в организме.

  • Мышцы становятся сильнее.
  • Кости укрепляются.
  • Жировая масса сокращается.

Чтобы достичь результатов, важно соблюдать ключевые правила.

  • Доводить подходы до локального утомления: каждое упражнение должно выполняться на грани усилий.
  • Тренироваться 2-5 раз в неделю: частота занятий зависит от уровня подготовки.
  • Использовать прогрессивную перегрузку: постепенно увеличивать вес штанги.
  • Соблюдать норму белка в рационе: питательные вещества ускоряют восстановление мышц.

Базовый комплекс упражнений

Программа ориентирована на умеренные нагрузки и правильную технику. Она подойдет для новичков или тех, кто вернулся к тренировкам после перерыва.

Протяжка или армейский жим

Протяжка: безопаснее для поясницы, нагружает заднюю и среднюю дельту, трапеции.

Армейский жим: задействует трицепсы, плечи, мышцы кора, но требует гибкости.

Жим лежа

Выбор наклонной или горизонтальной скамьи зависит от предыдущего упражнения.

  • После армейского жима лучше выполнять жим на горизонтальной скамье.
  • После протяжки предпочтителен жим на наклонной.

Тяга в наклоне

  • Упражнение развивает спину, включая широчайшие мышцы и заднюю цепь.
  • Следите за амплитудой движений, чтобы не смещать акцент с широчайших на трапеции.

Приседания со штангой

  • Классика для тренировки ног: развивает квадрицепсы и ягодицы. Особенно важно соблюдать правильную технику.

Румынская тяга

Задействует ягодицы, бицепсы бедра и поясницу. Укрепляет мышцы, выпрямляющие позвоночник.

Дополнительные советы

На первых этапах сосредоточьтесь на многосуставных базовых упражнениях. Постепенно можно добавить изолирующие движения для бицепсов, трицепсов и икроножных мышц.

Если штанги нет, рассмотрите альтернативный вариант с отжиманиями, турником и гантелями.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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