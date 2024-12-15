Фитнес-тренер Соболь дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями по поддержанию фигуры в новогодние праздники, которые были опубликованы в "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik утренняя зарядка

Специалист рекомендовала избегать чрезмерного количества высококалорийных блюд.

"Лучше выбирать лёгкие закуски, такие как овощные салаты или фруктовые тарелки. Во время праздников не стесняйтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами", — заявила Соболь.

Тренер также посоветовала не забывать о физической активности. Нужно постараться уделить хотя бы 30 минут в день спорту, будь то прогулка на свежем воздухе, лёгкая зарядка или танцы на вечеринке. Это не только поможет сжечь калории, но и поднимет настроение.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

