Фитнес-тренер Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения, сообщает "Спорт-Экспресс".
Соломин прежде всего акцентировал внимание на традиционных формах кардионагрузок, таких как бег, ходьба, плавание, велосипедный спорт и скакалка. Кроме того, он добавил несколько эффективных упражнений, которые можно выполнять как в домашних условиях, так и в тренажерном зале: берпи, джампинг джек и выпрыгивания из приседаний.
Для повышения эффективности кардиотренировок Соломин рекомендует включать разминку и заминку, а также правильно дозировать количество тренировок в неделю, их интенсивность и продолжительность.
"Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы", — добавил он.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.