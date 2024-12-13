Фитнес-тренер Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения

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Фитнес-тренер Денис Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Соломин прежде всего акцентировал внимание на традиционных формах кардионагрузок, таких как бег, ходьба, плавание, велосипедный спорт и скакалка. Кроме того, он добавил несколько эффективных упражнений, которые можно выполнять как в домашних условиях, так и в тренажерном зале: берпи, джампинг джек и выпрыгивания из приседаний.

Для повышения эффективности кардиотренировок Соломин рекомендует включать разминку и заминку, а также правильно дозировать количество тренировок в неделю, их интенсивность и продолжительность.

"Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы", — добавил он.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

