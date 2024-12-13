Эффективные способы избавиться от сутулости с помощью тренировок

Фитнес-тренер Елена Соболь предложила методы борьбы с сутулостью через тренировки в спортзале, как сообщает "Спорт-Экспресс".
Согласно ее рекомендации, развивать мышцы спины и кора особенно важно для исправления осанки.
"В тренировках необходимо делать акцент на упражнениях, которые способствуют укреплению мышц, отвечающих за поддержание прямой осанки. Это могут быть различные варианты планки, тяги и упражнения на растяжку", — заявила тренер.
Специалист акцентировала внимание на необходимости следить за осанкой в течение дня и делать перерывы в работе для выполнения простых упражнений. Соболь отметила, что можно, к примеру, потянуть руки вверх, разогнуть спину, чтобы снять напряжение.
Тренер добавила, что сутулость может быть признаком более серьезных заболеваний.
"Поэтому обязательно посетите врача, чтобы он мог провести необходимые обследования", — сказала тренер.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.