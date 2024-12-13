Фитнес-эксперт дала рекомендации по тренировкам после простуды

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами о том, как следует начинать тренировки после выздоровления от простуды, сообщается в "Спорт-Экспресс".

Фото: pxhere тренировка

Она отметила, что после перенесенной болезни организму требуется время для восстановления.

"Начинать нужно не раньше чем через неделю после исчезновения последних симптомов. Если у вас остаются хотя бы легкие проявления, такие как кашель или заложенность носа, лучше отложить занятия", — отметила Соболь.

По словам тренера, в начале стоит воздержаться от интенсивных нагрузок. Соболь рекомендовала начинать с лёгкой разминки или прогулки, которые помогут организму восстановиться, не перегружая его. Она подчеркнула важность дыхательных упражнений.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

