Названы 5 фатальных ошибок в тренировках, которые ускоряют старение тела

Регулярные тренировки — залог здорового и подтянутого тела. Однако, по словам известного фитнес-тренера Майкла Баа, некоторые привычки могут не только тормозить прогресс, но и ускорять старение организма.
Вот пять ошибок, которые могут сделать ваше тело менее молодым и сильным.
Постоянные тренировки без перерывов приводят к перетренированности. Баа объясняет, что это вызывает хроническое воспаление, рост уровня кортизола и увеличивает риск травм, что в итоге ускоряет процесс старения.
С возрастом мышцы и кости становятся менее прочными. Специалист отмечает, что отказ от тренировок с отягощениями ускоряет потерю мышечной массы и уменьшает плотность костей (остеопороз), что делает тело уязвимым к травмам.
Бег и прыжки полезны для выносливости, но постоянные нагрузки на суставы изнашивают их. По словам Баа, это может привести к артриту и травмам, пишет EatThis.
Пренебрежение разминкой увеличивает шанс получить травму, а отсутствие заминки приводит к скованности мышц. Баа утверждает, что это замедляет восстановление организма после нагрузки.
Мобильность и гибкость обеспечивают правильную осанку и эффективные движения. Эксперт предупреждает, что их игнорирование ведет к ухудшению подвижности и усилению возрастных изменений.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.