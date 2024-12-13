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Названы 5 фатальных ошибок в тренировках, которые ускоряют старение тела

1:44
Спорт

Регулярные тренировки — залог здорового и подтянутого тела. Однако, по словам известного фитнес-тренера Майкла Баа, некоторые привычки могут не только тормозить прогресс, но и ускорять старение организма.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

Вот пять ошибок, которые могут сделать ваше тело менее молодым и сильным.

1. Отсутствие отдыха

Постоянные тренировки без перерывов приводят к перетренированности. Баа объясняет, что это вызывает хроническое воспаление, рост уровня кортизола и увеличивает риск травм, что в итоге ускоряет процесс старения.

2. Игнорирование силовых тренировок

С возрастом мышцы и кости становятся менее прочными. Специалист отмечает, что отказ от тренировок с отягощениями ускоряет потерю мышечной массы и уменьшает плотность костей (остеопороз), что делает тело уязвимым к травмам.

3. Только высокоинтенсивные упражнения

Бег и прыжки полезны для выносливости, но постоянные нагрузки на суставы изнашивают их. По словам Баа, это может привести к артриту и травмам, пишет EatThis.

4. Пропуск разминки

Пренебрежение разминкой увеличивает шанс получить травму, а отсутствие заминки приводит к скованности мышц. Баа утверждает, что это замедляет восстановление организма после нагрузки.

5. Недостаток упражнений на мобильность

Мобильность и гибкость обеспечивают правильную осанку и эффективные движения. Эксперт предупреждает, что их игнорирование ведет к ухудшению подвижности и усилению возрастных изменений.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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