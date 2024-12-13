Этот вид спорта прокачает вашу память на максимум!

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Исследования показывают, что даже 30 минут физической активности могут улучшить память уже на следующий день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Велосипед

Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что умеренные или интенсивные упражнения, такие как ходьба или езда на велосипеде, в сочетании с полноценным сном, помогают улучшить когнитивные функции.

В ходе исследования 76 участников в возрасте от 50 до 83 лет носили акселерометры, чтобы отслеживать свою физическую активность и сон. Ежедневно они проходили простые когнитивные тесты, которые показывали улучшение памяти на 2-5% после 30 минут упражнений и сна не менее 6 часов.

Доктор Микаэла Блумберг, автор исследования, отметила, что хотя результаты трудно оценить как значительное улучшение для участников, для людей с лёгкими когнитивными нарушениями такие изменения могут быть действительно важными, пишет The Guardian.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.



Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

