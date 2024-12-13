Этот вид спорта прокачает вашу память на максимум!

Исследования показывают, что даже 30 минут физической активности могут улучшить память уже на следующий день.
Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что умеренные или интенсивные упражнения, такие как ходьба или езда на велосипеде, в сочетании с полноценным сном, помогают улучшить когнитивные функции.
В ходе исследования 76 участников в возрасте от 50 до 83 лет носили акселерометры, чтобы отслеживать свою физическую активность и сон. Ежедневно они проходили простые когнитивные тесты, которые показывали улучшение памяти на 2-5% после 30 минут упражнений и сна не менее 6 часов.
Доктор Микаэла Блумберг, автор исследования, отметила, что хотя результаты трудно оценить как значительное улучшение для участников, для людей с лёгкими когнитивными нарушениями такие изменения могут быть действительно важными, пишет The Guardian.
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.