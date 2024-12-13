Когда нет времени на спорт! Секретная методика, которая улучшит работу сердца

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности среди мужчин и женщин. Поэтому каждому стоит задуматься о здоровье сердца, даже если на тренировки катастрофически не хватает времени.

Фото: Own work by Crossfit girl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Упражнение "планка"

Как показывает новое исследование, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы можно, добавляя всего несколько минут активности в свой день.

Учёные из Британского журнала спортивной медицины проанализировали данные 103 000 участников программы UK Biobank, которым в среднем было 61 год. За их физической активностью следили с помощью трекеров на протяжении недели. Исследователи искали всплески высокоинтенсивных движений (VILPA) — даже если они длились всего пару минут.

Результаты оказались впечатляющими: у женщин, которые каждый день уделяли хотя бы 3-4 минуты физической активности, снижался риск серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний на 45%, пишет WomensHealth.

По словам кардиолога из Центра здоровья Провиденс Сент-Джонс Ригведа Тадвалкара, короткие и интенсивные нагрузки могут быть отличной альтернативой полноценным тренировкам для тех, у кого мало времени.

Поднимайтесь по лестнице, несите тяжелые сумки, выполняйте приседания или ходите быстрым шагом во время телефонного разговора. Дор Лотан из Колумбийского университета подчёркивает: даже мелкие изменения в повседневной активности способны существенно укрепить ваше сердце.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

