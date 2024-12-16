Я не люблю бегать. Какое кардио заменит это занятие?

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Любые упражнения, которые повышают частоту пульса до 150 ударов в минуту, можно считать кардиоупражнениями. Самое распространенное кардио — бег. 30 минут тренировки в день — это время, которого вполне достаточно, чтобы улучшить функцию сердца и противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям. Но что делать, если бегать я не хочу и не люблю? Чем это кардио можно заменить, разберемся ниже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бег

Плавание

Обычно кардиотренировка по плаванию состоит из разминки, основной тренировки и заминки. Она включает циклы из разряда "4 раза по 100 метров". Отдых при этом 2-3 минуты, пишет "Чемпионат".

Велосипед

Это может быть велопрогулка с семьёй за городом или тренажёр в фитнес-зале. Особенно высокой в плане нагрузки считается езда на велосипеде по холмистой местности или в горку.

Ходьба

Человек должен проходить в день не менее 10 тысяч шагов, чтобы сжигать достаточно калорий. Когда вы ходите, обращайте внимание на работу рук. Их стоит во время ходьбы сгибать и разгибать.

Эллиптический тренажёр

Он поможет оптимально распределять нагрузки сразу на все части тела. Тренажер имитирует бег, ходьбу в горку, бег в горку. Дома же можно использовать чуть более компактный по размеру и приемлемый по цене степпер.

Скакалка

Перед тренировкой со скакалкой сделайте разминку. А в конце каждой тренировки восстановите дыхание и сделайте растяжку. Прыгать рекомендуется 2-3 раза в неделю.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

