Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где в России проще всего купить новый автомобиль
Кабмин поддержал продление программы маткапитала до конца 2030 года
С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Новогодний шашлык: сочное мясо прямо из духовки
Экономьте на авто: какие машины подешевели до 48% в декабре
Выселение арендаторов с пропиской: что должен знать каждый владелец
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Калмыцкий чай: напиток, который удивил даже Пушкина
Необычные секреты ухода за фиалками: неожиданный метод полива

Я не люблю бегать. Какое кардио заменит это занятие?

1:41
Спорт

Любые упражнения, которые повышают частоту пульса до 150 ударов в минуту, можно считать кардиоупражнениями. Самое распространенное кардио — бег. 30 минут тренировки в день — это время, которого вполне достаточно, чтобы улучшить функцию сердца и противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям. Но что делать, если бегать я не хочу и не люблю? Чем это кардио можно заменить, разберемся ниже.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Плавание

Обычно кардиотренировка по плаванию состоит из разминки, основной тренировки и заминки. Она включает циклы из разряда "4 раза по 100 метров". Отдых при этом 2-3 минуты, пишет "Чемпионат".

Велосипед

Это может быть велопрогулка с семьёй за городом или тренажёр в фитнес-зале. Особенно высокой в плане нагрузки считается езда на велосипеде по холмистой местности или в горку.

Ходьба

Человек должен проходить в день не менее 10 тысяч шагов, чтобы сжигать достаточно калорий. Когда вы ходите, обращайте внимание на работу рук. Их стоит во время ходьбы сгибать и разгибать.

Эллиптический тренажёр

Он поможет оптимально распределять нагрузки сразу на все части тела. Тренажер имитирует бег, ходьбу в горку, бег в горку. Дома же можно использовать чуть более компактный по размеру и приемлемый по цене степпер.

Скакалка

Перед тренировкой со скакалкой сделайте разминку. А в конце каждой тренировки восстановите дыхание и сделайте растяжку. Прыгать рекомендуется 2-3 раза в неделю.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Еда и рецепты
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Последние материалы
Необычные секреты ухода за фиалками: неожиданный метод полива
Российским туристам посоветовали малоизвестные места для путешествий
10 ошибок при похудении, которые мешают достичь желаемого результата
Учёные выяснили, какие продукты способны подавлять аллергию и воспаления
Тайны кошачьего организма: факты, которые удивляют
Врач сообщила, что оголённые щиколотки зимой могут привести к артриту
Садальский раскритиковал награждённого Путиным Игоря Крутого: в России лишь зарабатывает деньги
Я не люблю бегать. Какое кардио заменит это занятие?
Как подготовить кошку к путешествию на поезде? Эти советы сделают поездку комфортной и удобной для животного
Сапоги, ботильоны и балетки: почему квадратный нос — это must-have зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.