Тренер Антон Котов рассказал, как накачаться, не выходя из дома.
Он считает, что для того, чтобы тренироваться дома, надо просто начать заниматься. То есть определиться с целью, выбрать программу тренировок, составить график своих занятий, найти время, когда вам никто не будет мешать, и начать усердно заниматься.
Вам также понадобится инвентарь.
Выбор оборудования будет определяться вашими целями. Если вы хотите только поддерживать себя в хорошей форме, можно обойтись функциональными тренировками даже с собственным весом и вообще не приобретать инвентарь.
Если же есть возможность и желание, то можно добавить медболы, фитбол, босу, гимнастический коврик, сэндбэг, гири. Для домашних функциональных тренировок отлично подойдут петли TRX, пишет "Чемпионат".
Стоить такой вариант будет порядка 15 тысяч рублей
Однако нужно учесть, чем тяжелее свободные веса (гантели, штанги, диски), тем они дороже.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.