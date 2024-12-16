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Как стать накачанным силачом, не выходя из дома?

1:19
Спорт

Тренер Антон Котов рассказал, как накачаться, не выходя из дома.

Девушка тренируется
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется

Он считает, что для того, чтобы тренироваться дома, надо просто начать заниматься. То есть определиться с целью, выбрать программу тренировок, составить график своих занятий, найти время, когда вам никто не будет мешать, и начать усердно заниматься.

Вам также понадобится инвентарь.

Выбор оборудования будет определяться вашими целями. Если вы хотите только поддерживать себя в хорошей форме, можно обойтись функциональными тренировками даже с собственным весом и вообще не приобретать инвентарь.

Если же есть возможность и желание, то можно добавить медболы, фитбол, босу, гимнастический коврик, сэндбэг, гири. Для домашних функциональных тренировок отлично подойдут петли TRX, пишет "Чемпионат".

Стоить такой вариант будет порядка 15 тысяч рублей

  • Разборные гантели, каждая весом 20 кг — около 5 тыс. руб.
  • Скамья — порядка 3 тыс. руб.
  • Гриф для штанги с набором дисков (в дополнение к гантельным) можно вписать в оставшиеся около 7 тыс. руб.

Однако нужно учесть, чем тяжелее свободные веса (гантели, штанги, диски), тем они дороже.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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