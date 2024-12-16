Сделайте из своего тела конфетку! Три важных ритуала посте тренировки

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Обычно после занятий спортом у человека возникает усталость и желание прилечь отдохнуть. Что делать для того, чтобы восстановление после тренировки произошло быстрее и безболезненнее?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Женщина занимается спорт

Эти три ритуала помогут быстро прийти в себя.

Водные процедуры

После тренировки лучше всего принимать лёгкий тёплый душ. А слушать тех, кто говорит, что ледяная вода полезнее, не стоит.

Увлажнение

Во время тренировки наш организм теряет очень много жидкости. Тело нуждается в очищении и увлажнении. Это необходимо не только для того, чтобы кожа выглядела здоровой и подтянутой. Используйте увлажняющий крем.

Помните, что занятия спортом — это стресс для организма и после интенсивных нагрузок ваше тело не меньше, чем вы сами, нуждается увлажнении и восстановлении.

Углеводное окно

Через 20-30 минут после тренировки должен состояться обильный приём белковой и углеводной пищи. Благодаря этому будет происходить мышечный рост, в противном же случае мышцы будут сдуваться.

Уточнения

Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо.

