Сделайте из своего тела конфетку! Три важных ритуала посте тренировки

Обычно после занятий спортом у человека возникает усталость и желание прилечь отдохнуть. Что делать для того, чтобы восстановление после тренировки произошло быстрее и безболезненнее?
Эти три ритуала помогут быстро прийти в себя.
После тренировки лучше всего принимать лёгкий тёплый душ. А слушать тех, кто говорит, что ледяная вода полезнее, не стоит.
Во время тренировки наш организм теряет очень много жидкости. Тело нуждается в очищении и увлажнении. Это необходимо не только для того, чтобы кожа выглядела здоровой и подтянутой. Используйте увлажняющий крем.
Помните, что занятия спортом — это стресс для организма и после интенсивных нагрузок ваше тело не меньше, чем вы сами, нуждается увлажнении и восстановлении.
Через 20-30 минут после тренировки должен состояться обильный приём белковой и углеводной пищи. Благодаря этому будет происходить мышечный рост, в противном же случае мышцы будут сдуваться.
Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.