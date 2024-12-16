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Все тело болит после тренировки! Что с этим делать, ответил эксперт

1:40
Спорт

Причиной боли мышц после тренировок являются чаще всего микроразрывы и микротравмы мышечной ткани, а также избыток молочной кислоты в мускулах. Разрушенные ткани попадают в кровь и находятся там до тех пор, пока организм их не выведет или не восстановит. Обычно боль длится 2-3 дня. Это означает, что вы хорошо поработали в спортзале.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

При болях в мышцах нужно:

  • Не тренироваться до полного отказа мышц. Даже если у вас ещё остались силы, помните, что цель такой тренировки — восстановление мышечной ткани.
  • Не устраивать себе перерыв. Идите в зал и выполните свою обычную программу тренировок, но сократите вес нагрузки наполовину.
  • При мышечной травме — избегайте нагрузки на повреждённый участок тела, при сильной боли — откажитесь от тренировок и идите к врачу.
  • Принимайте Омега-3, омега-6 и жирные кислоты. Они обладают противовоспалительным действием внутри мышечной ткани.
  • Пейте воду. Перед тренировкой выпейте стакан воды, разведённый с 1/2 чайной ложки соды. Так вы снизите кислотность крови, и болевой порог ваших мышц станет выше, что поможет избежать боли и жжения.
  • Разминайтесь и заминайтесь. Разогрейте мышцы перед тренировкой и сделайте растяжку после — так вы снизите риск появления спазмов, пишет "Чемпионат".
  • Примите контрастный душ (40 секунд под холодной водой, минуту под горячей), сходите в сауну или в бассейн, пусть вам сделают массаж.

Уточнения

Моло́чная кислота́ (химическая формула — C3H6O3) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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