Все тело болит после тренировки! Что с этим делать, ответил эксперт

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Причиной боли мышц после тренировок являются чаще всего микроразрывы и микротравмы мышечной ткани, а также избыток молочной кислоты в мускулах. Разрушенные ткани попадают в кровь и находятся там до тех пор, пока организм их не выведет или не восстановит. Обычно боль длится 2-3 дня. Это означает, что вы хорошо поработали в спортзале.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

При болях в мышцах нужно:

Не тренироваться до полного отказа мышц. Даже если у вас ещё остались силы, помните, что цель такой тренировки — восстановление мышечной ткани.

Не устраивать себе перерыв. Идите в зал и выполните свою обычную программу тренировок, но сократите вес нагрузки наполовину.

При мышечной травме — избегайте нагрузки на повреждённый участок тела, при сильной боли — откажитесь от тренировок и идите к врачу.

Принимайте Омега-3, омега-6 и жирные кислоты. Они обладают противовоспалительным действием внутри мышечной ткани.

Пейте воду. Перед тренировкой выпейте стакан воды, разведённый с 1/2 чайной ложки соды. Так вы снизите кислотность крови, и болевой порог ваших мышц станет выше, что поможет избежать боли и жжения.

Разминайтесь и заминайтесь. Разогрейте мышцы перед тренировкой и сделайте растяжку после — так вы снизите риск появления спазмов, пишет "Чемпионат".

Примите контрастный душ (40 секунд под холодной водой, минуту под горячей), сходите в сауну или в бассейн, пусть вам сделают массаж.

Уточнения

Моло́чная кислота́ (химическая формула — C 3 H 6 O 3 ) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

