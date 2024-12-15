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3 мифа о фитнесе, о которых вы точно не догадывались

1:55
Спорт

Тренер Антон Котов рассказал, о каких мифах о фитнесе вы даже не догадывались. Многие до сих пор в это верят.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Тренировки помогут снизить/набрать вес

Одно из самых распространённых убеждений. Влияние тренировок на изменение веса является косвенным. Всё дело в том, что ключевым аспектом в наборе/снижении является принцип энергетического баланса — под ним подразумевается соотношение употребляемых и расходуемых калорий. По этой причине главную роль в этом вопросе будет играть рацион питания. А тренировки могут только помочь ускорить эффект.

Большие веса помогут накачаться

Многие, приходя заниматься в тренажёрный зал, ставят целью набрать мышечную массу. Для этого они стараются как можно быстрее начать поднимать максимальные веса, порой пренебрегая техникой. Однако на первом месте всегда стоит корректная техника выполнения упражнения, которая позволяет минимизировать риск травм и дать качественную нагрузку на целевые мышцы. Также последние исследования говорят нам о существовании методик, позволяющих наращивать мускулатуру, не прибегая к использованию максимальных весов. Важно грамотно циклировать нагрузку — то есть периодически менять направленность и интенсивность занятий.

Кардио избавляет от жира

Чтобы убрать жир, нужно создавать дефицит в калорийности рациона — то есть употреблять с едой меньше, чем расходовать. Для похудения более весомым, чем кардио, будет подбор пропорций белков, жиров и углеводов.

По словам эксперта, которые приводит "Чемпионат", при определённых условиях силовые тренировки будут более эффективны в "сжигании жира”, так как будут способствовать поддержанию мышечной массы.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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