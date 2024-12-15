Идеальной фигуры не добиться без этого: зачем нужны восстановительные тренировки?

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда ежедневные упражнения на тренажёрах и возрастающее число преодолённых бегом километров дают только усталость, боль в мышцах и абсолютное нежелание вставать с кровати, вам необходим отдых. Именно для этого придумали восстанавливающие тренировки.

Фото: wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Растяжка

Чтобы избавиться от упадка сил, важно помнить о восстановлении.

Восстановительная тренировка — это часть тренировочного плана, которая подразумевает снижение базовой нагрузки, но не отказ от неё, чтобы спортсмен не потерял форму.

Варианты восстановительных тренировок

Легкий бег трусцой с пульсом примерно 120-130 ударов в минуту. Он поможет поднять настроение, развить общую выносливость и ускорить процесс жиросжигания.

Растяжка. Она не даст вашим мышцам одеревенеть и сохранит их эластичность.

Работа с малыми весами. Это не исключит физическую нагрузку полностью, но и не будет критичным для организма, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

