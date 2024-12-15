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Музыку громче: как любимые треки влияют на тренировки?

1:33
Спорт

Впервые о роли музыки во время тренировок задумались ещё в 1911 году. Учёный Леонард Айрес узнал, что велосипедисты ехали быстрее, когда играла музыка, и медленнее — в полной тишине. Как же любимые треки влияют на мозг, действительно ли музыка повышает эффективность тренировок и какие жанры чаще всего выбирают для разных типов нагрузки?

Спорт
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спорт

Велнес-коуч Андрей Семешов рассказал "Чемпионату", что в мозге есть прямые связи между слуховыми и двигательными нейронами.

Прослушивание любимой музыки стимулирует области головного мозга, играющие важную роль в координации движений.

Доктор Марсело Биглиасси из Университета Сан-Паулу в Бразилии долгое время изучал взаимосвязь аудиовизуальных стимулов и физического состояния во время тренировок. Он выяснил, что прослушивание музыки уменьшает чувство усталости и повышает эффективность упражнений.

Благодаря правильно подобранному плейлисту можно меньше уставать в спортзале, а напевы любимого исполнителя точно помогут забыть об утомлении.

Интересный факт

В 1998 году спортсмен Хайле Гебреселассие из Эфиопии именно музыкой объяснил свой рекорд в беге на 2000 метров. По его словам, ускоряться ему помогал один из хитов девяностых — песня "Scatman" Джона Скэтмэна. Он напевал ее во время забега.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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